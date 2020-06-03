Минкульт, Минэкологии и кресло Пристайко: Шмыгаль подал в Раду постановления о новых назначениях

3 июня, 2020, 15:06

3 июня на сайте Рады появились постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры, Романа Абрамовского - экологии, и Ольги Стефанишин вице-премьером по евроинтеграции

Соответствующие постановления получены Верховной Радой и направлены в комитеты, говорится в информации на сайте ВР.

Вместо Вадима Пристайко на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается назначить Ольгу Стефанишин.

Она - бывший руководитель правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, с 2016 по 2019 работала в Минюсте. Баллотировалась в Верховную Раду на последних выборах от партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Проектом постановления № 3585 предлагается назначить нардепа от "Слуги народа", бывшего гендиректора группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

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Министром охраны окружающей среды и природных ресурсов предлагается назначить Романа Абрамовского - действующего заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Должность министра экологии заново создают в связи с разделением министерства.

Напомним, 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду постановление об увольнении Вадима Пристайко от должности вице-премьера

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