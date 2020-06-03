Администрация Трампа намерена запретить полеты китайских авиакомпаний в США, - СМИ

3 июня, 2020, 18:19

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты Америки

Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники агентства Reuters .

Такое решение Белого дома связано с отказом Китая позволить возобновление полетов американских авиакомпаний. В Вашингтоне считают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дату могут перенести.

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В Белом доме и Департаменте транспорта пока отказываются комментировать эту информацию.

В конце мая администрация Трампа обвинила китайское правительство в том, что оно не позволяет американским авиакомпаниям возобновить полеты в Китай.

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Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай уже в июне, в то время как китайские перевозчики продолжают осуществлять рейсы в США во время пандемии.