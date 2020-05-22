 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША выходят из Договора об открытом небе из-за России, - Трамп

США выходят из Договора об открытом небе из-за России, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе и заявил, что такое решение его заставила принять Россия

Об этом сообщает AFP.

"Россия не придерживалась договора, поэтому пока они не соблюдают - мы выйдем", - сказал Трамп журналистам в четверг.

Трамп считает, что выход США заставит Москву вернуться за стол переговоров.

"Есть шанс, что мы можем заключить новое соглашение или сделать что-то, чтобы восстановить это соглашение", - сказал Трамп.

Он также отрицал, что выход США увеличит напряженность в отношениях с Россией. "Нет, я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией", - сказал президент США.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать