США выходят из Договора об открытом небе из-за России, - Трамп
Об этом сообщает AFP.
"Россия не придерживалась договора, поэтому пока они не соблюдают - мы выйдем", - сказал Трамп журналистам в четверг.
Трамп считает, что выход США заставит Москву вернуться за стол переговоров.
"Есть шанс, что мы можем заключить новое соглашение или сделать что-то, чтобы восстановить это соглашение", - сказал Трамп.
Он также отрицал, что выход США увеличит напряженность в отношениях с Россией. "Нет, я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией", - сказал президент США.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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