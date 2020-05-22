США выходят из Договора об открытом небе из-за России, - Трамп

22 мая, 2020, 10:12

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе и заявил, что такое решение его заставила принять Россия

Об этом сообщает AFP.

"Россия не придерживалась договора, поэтому пока они не соблюдают - мы выйдем", - сказал Трамп журналистам в четверг.

Трамп считает, что выход США заставит Москву вернуться за стол переговоров.

"Есть шанс, что мы можем заключить новое соглашение или сделать что-то, чтобы восстановить это соглашение", - сказал Трамп.

Он также отрицал, что выход США увеличит напряженность в отношениях с Россией. "Нет, я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией", - сказал президент США.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.