19-летний украинский футболист может перейти в мюнхенскую "Баварию"

3 июня, 2020, 20:47

19-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает Футбол 24.

По информации источника, кроме "Баварии" украинцем интересуется "Лейпциг". Известный немецкий специалист Ральф Рангник, который сейчас работает директором спортивного отдела компании Red Bull, лично рекомендовал "Лейпцигу" подписать 19-летнего полузащитника.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча в которых сделал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость украинца составляет 200 тыс. евро.