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Espreso.tvСпортНарушил законы физики: футболист "Шахтера" ошарашил фанатов новым трюком

Нарушил законы физики: футболист "Шахтера" ошарашил фанатов новым трюком


фото: shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик похвастался очередным техническим трюком

Видео Мудрик распространил в Instagram.

19-летний вингер уверенно принял мяч, сброшенный с крыши пятиэтажного дома.

"Я не ходил на уроки физики в школе", - написал под роликом футболист.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча в которых сделал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость украинца составляет 200 тыс. евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I did not go to physics at school

Сообщение, распространенный MM1Boy with big dreams ... (@ mmudryk10)

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