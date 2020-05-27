Нарушил законы физики: футболист "Шахтера" ошарашил фанатов новым трюком

27 мая, 2020, 19:21

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик похвастался очередным техническим трюком

Видео Мудрик распространил в Instagram.

19-летний вингер уверенно принял мяч, сброшенный с крыши пятиэтажного дома.

"Я не ходил на уроки физики в школе", - написал под роликом футболист.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча в которых сделал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость украинца составляет 200 тыс. евро.