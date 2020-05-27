Нарушил законы физики: футболист "Шахтера" ошарашил фанатов новым трюком
27 мая, 2020, 19:21
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик похвастался очередным техническим трюком
Видео Мудрик распространил в Instagram.
19-летний вингер уверенно принял мяч, сброшенный с крыши пятиэтажного дома.
"Я не ходил на уроки физики в школе", - написал под роликом футболист.
В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча в которых сделал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость украинца составляет 200 тыс. евро.
- 26 мая португальский футболист Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки итальянского "Ювентуса".
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