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Espreso.tvСпорт"Шахтер" отказался по 25 млн евро отпускать бразильца в "Баварию" - СМИ

"Шахтер" отказался по 25 млн евро отпускать бразильца в "Баварию" - СМИ


фото: Getty Images
"Шахтер" отказался от предложения немецкой "Баварии", которая хотела купить бразильского защитника Додо за 25 млн евро

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .

По информации источника, за бразильца мюнхенцы предложили 25 млн евро. Однако, "Шахтер" отказался продавать Додо, поскольку считает, что бразилец стоит больше.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец сыграл за "Шахтер" 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 3,6 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022.

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