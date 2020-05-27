"Шахтер" отказался по 25 млн евро отпускать бразильца в "Баварию" - СМИ

27 мая, 2020, 14:16

"Шахтер" отказался от предложения немецкой "Баварии", которая хотела купить бразильского защитника Додо за 25 млн евро

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .

По информации источника, за бразильца мюнхенцы предложили 25 млн евро. Однако, "Шахтер" отказался продавать Додо, поскольку считает, что бразилец стоит больше.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец сыграл за "Шахтер" 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 3,6 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022.

25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb