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Espreso.tvСпортВспышка коронавируса в "Карпатах": клуб пошел на карантин

Вспышка коронавируса в "Карпатах": клуб пошел на карантин


фото: fckarpaty.com
Руководство львовских "Карпат" констатировало вспышку COVID-19 по результатам повторных ПЦР-тестов футболистов и работников клуба

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Карпаты" призвали другие футбольные клубы максимально ответственно относиться к тестированию игроков, тренеров и персонала.

"Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - говорится в заявлении "Карпат".

В львовском клубе внедрили двухнедельный карантин. "Карпаты" просят УПЛ и УАФ продолжать нынешний сезон.

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