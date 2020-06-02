Вспышка коронавируса в "Карпатах": клуб пошел на карантин
2 июня, 2020, 16:50
Руководство львовских "Карпат" констатировало вспышку COVID-19 по результатам повторных ПЦР-тестов футболистов и работников клуба
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
"Карпаты" призвали другие футбольные клубы максимально ответственно относиться к тестированию игроков, тренеров и персонала.
"Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - говорится в заявлении "Карпат".
В львовском клубе внедрили двухнедельный карантин. "Карпаты" просят УПЛ и УАФ продолжать нынешний сезон.
- Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" будет отменен.
- 2 июня стало известно, что количество инфицированных COVID-19 футболистов львовских "Карпат" возросло до 13 человек.