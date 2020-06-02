Вспышка коронавируса в "Карпатах": клуб пошел на карантин

2 июня, 2020, 16:50

Руководство львовских "Карпат" констатировало вспышку COVID-19 по результатам повторных ПЦР-тестов футболистов и работников клуба

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Карпаты" призвали другие футбольные клубы максимально ответственно относиться к тестированию игроков, тренеров и персонала.

"Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - говорится в заявлении "Карпат".

В львовском клубе внедрили двухнедельный карантин. "Карпаты" просят УПЛ и УАФ продолжать нынешний сезон.