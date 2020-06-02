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Espreso.tvСпортВ футбольном клубе "Карпаты" уже 13 больных коронавирусом, - СМИ

В футбольном клубе "Карпаты" уже 13 больных коронавирусом, - СМИ


фото: fckarpaty.com
Количество инфицированных COVID-19 футболистов львовских "Карпат" возросло до 13 человек

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия." Карпаты "точно идут на карантин. Сезон, возможно, доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы ", - - написал Бурбас.

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