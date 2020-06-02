В футбольном клубе "Карпаты" уже 13 больных коронавирусом, - СМИ

2 июня, 2020, 12:46

Количество инфицированных COVID-19 футболистов львовских "Карпат" возросло до 13 человек

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия." Карпаты "точно идут на карантин. Сезон, возможно, доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы ", - - написал Бурбас.

К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия. Карпаты точно идут на карантин. Сезон, возможно, доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы. - Igor Burbas (@iburbas) June 2, 2020

Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" будет отменено.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb