В футбольном клубе "Карпаты" произошла вспышка COVID-19, матч УПЛ сорвано
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .
Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус. Вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения 31 мая матча "Карпаты" - "Мариуполь".
"Тестирование на COVID-19 обнаружили положительные результаты в отдельных игроков и среди персонала львовских" Карпат ". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской премьер-лиги было оперативно сообщено о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения календарного матча "Карпаты" - "Мариуполь", - говорится в сообщении.
Сейчас "Карпаты" занимают последнее место в чемпионате Украины и отстают от 11-й команды премьер-лиги - "Олимпика" - на 5 очков.
- Напомним, 27 мая стало известно, что Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты" .
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