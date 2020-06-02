Россия начинаются испытания на военных собственной вакцины против коронавируса

2 июня, 2020, 11:29

Министерство обороны России заявило, что в стране начинаются клинические испытания собственной вакцины от коронавируса

Как сообщает российский Интерфакс, испытания проведут на 50 российских военнослужащих, "которые добровольно изъявили желание принять участие в апробации современного препарата".

В разработке принимали участие военные - работники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института.

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3 июня первая группа добровольцев заселиться в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.