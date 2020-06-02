 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия начинаются испытания на военных собственной вакцины против коронавируса

Россия начинаются испытания на военных собственной вакцины против коронавируса


фото: reuters
Министерство обороны России заявило, что в стране начинаются клинические испытания собственной вакцины от коронавируса

Как сообщает российский Интерфакс, испытания проведут на 50 российских военнослужащих, "которые добровольно изъявили желание принять участие в апробации современного препарата".

В разработке принимали участие военные - работники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института.

Читайте также: Американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

3 июня первая группа добровольцев заселиться в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

2 июня, 2020 вторник

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать