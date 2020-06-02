УПЛ отменила матчи "Карпат" из-за вспышки коронавируса
2 июня, 2020, 18:18
Два ближайших матча львовских "Карпат" в украинской премьер-лиге не состоятся из-за вспышки коронавируса в клубе
Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.
Матчи 25-го тура против "Ворсклы" и 26-го тура с "Днепром-1" отменены из-за 25 подтвержденных случаев COVID-19 в львовском клубе среди игроков и сотрудников.
В "Карпатах" ввели двухнедельный карантин. "Львы" просят УПЛ и УАФ продолжать нынешний сезон.
- Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" будет отменено.
- 2 июня стало известно, что количество инфицированных COVID-19 футболистов львовских "Карпат" возросло до 13 человек.