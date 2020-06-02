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Espreso.tvСпортУПЛ отменила матчи "Карпат" из-за вспышки коронавируса

УПЛ отменила матчи "Карпат" из-за вспышки коронавируса


фото: fckarpaty.com
Два ближайших матча львовских "Карпат" в украинской премьер-лиге не состоятся из-за вспышки коронавируса в клубе

Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Матчи 25-го тура против "Ворсклы" и 26-го тура с "Днепром-1" отменены из-за 25 подтвержденных случаев COVID-19 в львовском клубе среди игроков и сотрудников.

В "Карпатах" ввели двухнедельный карантин. "Львы" просят УПЛ и УАФ продолжать нынешний сезон.

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