 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбщественный транспорт в Киеве с июля окончательно переходит на электронный билет

Общественный транспорт в Киеве с июля окончательно переходит на электронный билет


фото: nashkiev
Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года - оплатить поездку можно будет только проезжей картой, картой метро, банковской картой или разовым билетом с QR-кодом

Об этом сообщил Telegram канал киевского метрополитена.

Известно, что с 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

  1. KyivSmartCard
  2. Картой метро (до 31.03.2021)
  3. Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard.
  4. Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Электронный можно купить в приложении или киосках
  • Напомним, с 1 апреля общественный транспорт Киева перешел на электронный билет . В частности, разовая поездка оплачивается путем покупки QR-билета в бумажном или электронном виде, созданном на смартфоне.
  • Кроме того, предусмотрены проездные на разное количество поездок, которые распространяются на весь городской коммунальный транспорт. Также для гостей столицы доступны туристические билеты со сроком действия до трех суток.
  • Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железнодорожного транспорта в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

2 июня, 2020 вторник

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать