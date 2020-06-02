Общественный транспорт в Киеве с июля окончательно переходит на электронный билет
2 июня, 2020, 12:38
Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года - оплатить поездку можно будет только проезжей картой, картой метро, банковской картой или разовым билетом с QR-кодом
Об этом сообщил Telegram канал киевского метрополитена.
Известно, что с 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
- KyivSmartCard
- Картой метро (до 31.03.2021)
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard.
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Электронный можно купить в приложении или киосках
- Напомним, с 1 апреля общественный транспорт Киева перешел на электронный билет . В частности, разовая поездка оплачивается путем покупки QR-билета в бумажном или электронном виде, созданном на смартфоне.
- Кроме того, предусмотрены проездные на разное количество поездок, которые распространяются на весь городской коммунальный транспорт. Также для гостей столицы доступны туристические билеты со сроком действия до трех суток.
- Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железнодорожного транспорта в Киеве.
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