Общественный транспорт в Киеве с июля окончательно переходит на электронный билет

2 июня, 2020, 12:38



фото: nashkiev

Общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года - оплатить поездку можно будет только проезжей картой, картой метро, банковской картой или разовым билетом с QR-кодом