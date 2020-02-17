В Киеве с 1 апреля будет действовать единый э-билет для метро и наземного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Билет "не привязан" к определенному виду транспорта. Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки. С этой целью разработана новая гамма проездных билетов. например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 грн 25 копеек. При этом, 8 поездок остаются "резервными", - отметила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Таким образом, новая гамма проездных билетов предусматривает фиксированные количества поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца, в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 грн за одну поездку.

В частности, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен.

"Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня", - добавила Мельник.

По ее словам, впервые вводится в оборот "туристический" проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 грн на каждой поездке.

В КГГА добавили, что приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, действительны до 31 марта 2021 года.