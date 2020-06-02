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Espreso.tvОбществоНеядерная атака на РФ и угроза инфраструктуре: Путин обновил перечень оснований для применения Россией ядерного оружия

Неядерная атака на РФ и угроза инфраструктуре: Путин обновил перечень оснований для применения Россией ядерного оружия


фото: reuters
Президент России Владимир Путин издал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания

Соответствующий указ российского президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

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При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападения на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

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Решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом России.

Отметим, по состоянию на 2017 год в России, вероятно, находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет. В 2018 году в составе стратегических ядерных сил РФ находилось 1420 ядерных боезарядов. Кроме того, по состоянию на 2018 год в России было 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

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