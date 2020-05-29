Украинские истребители над Черным морем впервые сопровождали американские стратегические бомбардировщики

29 мая, 2020, 17:32

Украинские истребители МиГ-29 и Су-27 впервые сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer над Черным морем

Об этом сообщил Командование Военно-воздушных сил США в Европе.

"29 мая 2020 годы два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом", - говорится в сообщении.

Бомбардировщики сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики КС-135.

"Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара МиГ-29, пристроились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту", - говорится в сообщении командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Полет над Европой также включал тренировки по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21.

Благодаря самолетам-заправщикам бомбардировщики B-1B Lancer сделали круговой рейс с базы ВВС Эллсворт.

Кроме того, бомбардировщики B-1B совместно с греческими истребителями F-16 совершили пролет над столицей Северной Македонии Скопье.

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