Экс-игрок "Шахтера" не может договориться о контракте с "Челси"

2 июня, 2020, 20:14

Бразильский вингер Виллиан и лондонский "Челси" не могут договориться о новом контракте, который заканчивается в конце нынешнего сезона

Об этом сообщает Sky Sports.

Бразильский полузащитник стремится завершить карьеру на топ-уровне.

"Виллиан хочет подписать трехлетний контракт, а дальше будет видно. Политика же "Челси" заключается в том, чтобы предлагать соглашение максимум на два года, так что разногласия именно в этом. У Виллиана есть амбиции и карьера. Он хочет завершить ее на очень высоком уровне. У него контракт до конца сезона, поэтому, думаю, говорить о его переходе в другой клуб - неуважительно ", - заявил агент бразильца Киа Джурабчиан.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".