Экс-игрок "Шахтера" не может договориться о контракте с "Челси"
Об этом сообщает Sky Sports.
Бразильский полузащитник стремится завершить карьеру на топ-уровне.
"Виллиан хочет подписать трехлетний контракт, а дальше будет видно. Политика же "Челси" заключается в том, чтобы предлагать соглашение максимум на два года, так что разногласия именно в этом. У Виллиана есть амбиции и карьера. Он хочет завершить ее на очень высоком уровне. У него контракт до конца сезона, поэтому, думаю, говорить о его переходе в другой клуб - неуважительно ", - заявил агент бразильца Киа Джурабчиан.
В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- 9 апреля "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана.
- 23 апреля руководство "Ливерпуля" начало переговоры с Виллианом, у которого этим летом заканчивается контракт.
- 28 мая стало известно, что лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" начали борьбу за бразильского вингера Виллиана.