Должны быть непричастны к убийствам и террористических организаций, - Ермак о "представителях ОРДЛО" в Минске

2 июня, 2020, 11:42

По словам главы ОПГ Андрея Ермака, проведения местных выборов на Донбассе возможно только после вывода российских войск

Об этом председатель Офиса президента Адрей Ермак рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийств наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признаны представители гражданского общества", - отметил Ермак.

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Он отметил, что переговоры в Минске "практически не были переговорами", а решение Парижского саммита нормандского формата фактически не выполняются. Ермак отметил, что украинские солдаты погибают практически каждый день, а на переговорах с Россией, которые с марта проводятся в видеоформате ТКГ, до сих пор не согласовали новые пункты разведения.

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О местных выборах на Донбассе, то Ермак отметил, что их проведение возможно только "после того, как будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, как Украина вернет контроль над своей границей".

После этого, по его словам, можно будет думать о выборах там при условии, что будет возможной беспрепятственная деятельность СМИ, политических партий и международных наблюдателей.

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