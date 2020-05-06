Мы с Ермаком верим, что выборы в ОРДЛО и на подконтрольной территории состоятся в один день, - Корниенко

6 мая, 2020, 12:56

6 мая в "Слуге народа" отметили, что надеются на проведение выборов в ОРДЛО в один день с местными по Украине

Об этом нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия рассказали на брифинге под зданием Рады, передает Еспресо.TV .

На вопрос журналистки, каковы шансы, что выборы на оккупированных территориях ОРДЛО состоятся в один день с местными выборами в Украине, Корниенко отметил:

"Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, который тоже в это верит, верим, что это произойдет в один день. Работаем над этим."

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Корниенко отметил, что бюджет на выборы всегда выделяется с учетом оккупированных территорий.

"Даже если добавится Крым, дай Бог, эти деньги, они закладываются в расчете на количество избирателей, на количество комиссий", - сказал он.

"Слуги" добавили, что позиция партии - проведение выборов, произойдет лишь при условии установления контроля над границей Украины.

Напомним, согласно действующему законодательству, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020

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