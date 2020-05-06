Мы с Ермаком верим, что выборы в ОРДЛО и на подконтрольной территории состоятся в один день, - Корниенко
Об этом нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия рассказали на брифинге под зданием Рады, передает Еспресо.TV .
На вопрос журналистки, каковы шансы, что выборы на оккупированных территориях ОРДЛО состоятся в один день с местными выборами в Украине, Корниенко отметил:
"Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, который тоже в это верит, верим, что это произойдет в один день. Работаем над этим."
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Корниенко отметил, что бюджет на выборы всегда выделяется с учетом оккупированных территорий.
"Даже если добавится Крым, дай Бог, эти деньги, они закладываются в расчете на количество избирателей, на количество комиссий", - сказал он.
"Слуги" добавили, что позиция партии - проведение выборов, произойдет лишь при условии установления контроля над границей Украины.
- Напомним, согласно действующему законодательству, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020
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