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Espreso.tvОбществоВ СБУ подтвердили открытие производства о возможной госизмене Ермака и Кучмы

В СБУ подтвердили открытие производства о возможной госизмене Ермака и Кучмы

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства о возможной государственной измене со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске - главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы

Об этом на запрос "Укринформ" сообщили в ответе СБУ.

"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева от 23 апреля 2020 года и на основании обращения от 13 марта 2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. в указанном уголовном производстве сообщение о подозрении не проводилось ", - сообщают в документе.

В СБУ отметили, что подробные сведения досудебного расследования пока разглашать нельзя.

  • 13 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

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