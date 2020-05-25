В СБУ подтвердили открытие производства о возможной госизмене Ермака и Кучмы
Об этом на запрос "Укринформ" сообщили в ответе СБУ.
"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева от 23 апреля 2020 года и на основании обращения от 13 марта 2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. в указанном уголовном производстве сообщение о подозрении не проводилось ", - сообщают в документе.
В СБУ отметили, что подробные сведения досудебного расследования пока разглашать нельзя.
- 13 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
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