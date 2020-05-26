Черногория откроет границы, но не для всех
Об этом сообщает Skift .
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил об отсутствии новых случаев коронавируса в стране в течение 20 дней. Примечательно, что перед началом пресс-конференции чиновник снял с себя защитную маску.
В связи с этим власти страны приняли решение об открытии границ и начало туристического сезона. Ограничения на въезд начнут снимать с 30 марта.
Впрочем, попасть в Черногорию на данном этапе смогут жители только нескольких стран, в которых фиксируется не более 25 случаев заражения 100 тыс. Человек.
"На данный момент - это Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания, Греция. Это простимулирует наш туризм", - заявил Маркович.
Председатель черногорского правительства в очередной раз подчеркнул, что им удалось победить коронавирус всего за 69 дней с момента выявления первого больного. С начала эпидемии коронавирус подтвердили в 324 жителей Черногории. 315 из них выздоровели. Еще 9 - умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Напомним, Черногория стала первой страной в Европе, которая лишилась коронавируса .
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