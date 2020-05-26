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Espreso.tvОбществоЧерногория откроет границы, но не для всех

Черногория откроет границы, но не для всех


фото: reuters
Правительство Черногории в конце мая начнет открытие границ для иностранных граждан

Об этом сообщает Skift .

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил об отсутствии новых случаев коронавируса в стране в течение 20 дней. Примечательно, что перед началом пресс-конференции чиновник снял с себя защитную маску.

В связи с этим власти страны приняли решение об открытии границ и начало туристического сезона. Ограничения на въезд начнут снимать с 30 марта.

Впрочем, попасть в Черногорию на данном этапе смогут жители только нескольких стран, в которых фиксируется не более 25 случаев заражения 100 тыс. Человек.

"На данный момент - это Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания, Греция. Это простимулирует наш туризм", - заявил Маркович.

Председатель черногорского правительства в очередной раз подчеркнул, что им удалось победить коронавирус всего за 69 дней с момента выявления первого больного. С начала эпидемии коронавирус подтвердили в 324 жителей Черногории. 315 из них выздоровели. Еще 9 - умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Напомним, Черногория стала первой страной в Европе, которая лишилась коронавируса .

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