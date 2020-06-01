Авакова не пригласили на заседание фракции "Слуги народа", - Корниенко

1 июня, 2020, 17:10

Фракция партии "Слуга народа" не планирует приглашать на свое заседание в понедельник министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Укринформ.

"Относительно информации, которая гуляет сейчас о том, что планируется ли отставка господина Авакова, или сегодня на фракцию он будет приезжать, что-то отчитываться, - я пока не подтверждаю эту информацию. У нас заседание фракции сегодня состоится в 18 часов традиционно в нашем центре в "Парковом". Но пока приглашение министра внутренних дел не ожидается ", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее Корниенко отметил, что министр внутренних дел Арсена Авакова хотят заслушать на Часе вопросов к правительству в ВР 5 июня

30 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что 1 июня на заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о вероятной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb