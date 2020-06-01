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Espreso.tvОбществоФракция планирует пригласить Авакова в день вопросов в правительство, - Корниенко

Фракция планирует пригласить Авакова в день вопросов в правительство, - Корниенко


фото: rbc.ua
Фракция "Слуга народа" хочет заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке и Броварах

Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР Александр Корниенко заявил на заседании Согласительного совета, передает Еспресо.TV .

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция планирует пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова для доклада по тем важным ситуации, которые произошли и в пятницу в Броварах и Кагарлыке. История с нравственным поведением правоохранители ", - заявил Корниенко.

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Также нардеп отметил, что депутаты хотят заслушать обстоятельства смерти коллеги из группы "Доверие" Валерия Давиденко.

Напомним, 23 мая в собственном офисе нашли мертвым нардепа от группы "Доверие" Валерия Давиденко с огнестрельным ранением в голову

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