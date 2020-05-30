"Слуги народа" обсудят вопрос о возможной отставке Авакова на заседании фракции

30 мая, 2020, 13:52

Голова Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что 1 июня на заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом Монастырский заявил в эфире Еспресо.TV .

"Откровенно, позиции еще не сформированы - мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал Монастырский.

Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлицком отделении полиции и стрельбы в Броварах.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства ", - добавил Монастырский.

Напомним, 29 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все виновные в бандитской перестрелке в Броварах будут жестко наказаны .

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