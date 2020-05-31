УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"

31 мая, 2020, 21:46

"Шахтер", благодаря победе над "Динамо" в 24-м туре чемпионата Украины по футболу упрочил лидерство в турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом после паузы, связанной с карантином, туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве победил "Динамо" 3: 1. Из-за этого поражения киевляне скатились на четвертое место в турнирной таблице.

Команда Алексея Михайличенко имеет 46 очков. Столько же набрали "Заря" и "Александрия", которые опережают динамовцев по дополнительным показателям.

"Шахтер" с 62 баллами уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Напомним, 31 мая в 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Динамо" .

31 мая в другом матче чемпионата Украины "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом".

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