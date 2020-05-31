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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"


фото: shakhtar.com
"Шахтер", благодаря победе над "Динамо" в 24-м туре чемпионата Украины по футболу упрочил лидерство в турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом после паузы, связанной с карантином, туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве победил "Динамо" 3: 1. Из-за этого поражения киевляне скатились на четвертое место в турнирной таблице.

Команда Алексея Михайличенко имеет 46 очков. Столько же набрали "Заря" и "Александрия", которые опережают динамовцев по дополнительным показателям.

"Шахтер" с 62 баллами уверенно возглавляет турнирную таблицу.

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