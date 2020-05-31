"Ворскла" не удержала победу над "Львовом" в чемпионате Украины

31 мая, 2020, 16:01

В 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Полтаве "Ворсклу" вывел вперед на 13-й минуте Ибрагим Кане. Команда Юрия Максимова была близка к победе, однако в итоге потеряла очки. В компенсированное арбитром время Шина реализовал пенальти и сравнял счет.

"Ворскла" сыграла со "Львовом" вничью 1: 1, набрала 22 очка и занимает 10-е место. "Львов" также имеет 22 пункта и идет 9-м.

Чемпионат Украины

24-й тур

31 мая

"Ворскла" - "Львов" 1: 1

Голы: Кане, 13 - Шина, 90 + 4

Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" отменен.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine