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Espreso.tvСпорт"Ворскла" не удержала победу над "Львовом" в чемпионате Украины

"Ворскла" не удержала победу над "Львовом" в чемпионате Украины


фото: vorskla.com.ua
В 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Полтаве "Ворсклу" вывел вперед на 13-й минуте Ибрагим Кане. Команда Юрия Максимова была близка к победе, однако в итоге потеряла очки. В компенсированное арбитром время Шина реализовал пенальти и сравнял счет.

"Ворскла" сыграла со "Львовом" вничью 1: 1, набрала 22 очка и занимает 10-е место. "Львов" также имеет 22 пункта и идет 9-м.

Чемпионат Украины

24-й тур

31 мая

"Ворскла" - "Львов" 1: 1

Голы: Кане, 13 - Шина, 90 + 4

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