"Ворскла" не удержала победу над "Львовом" в чемпионате Украины
31 мая, 2020, 16:01
В 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Полтаве "Ворсклу" вывел вперед на 13-й минуте Ибрагим Кане. Команда Юрия Максимова была близка к победе, однако в итоге потеряла очки. В компенсированное арбитром время Шина реализовал пенальти и сравнял счет.
"Ворскла" сыграла со "Львовом" вничью 1: 1, набрала 22 очка и занимает 10-е место. "Львов" также имеет 22 пункта и идет 9-м.
Чемпионат Украины
24-й тур
31 мая
"Ворскла" - "Львов" 1: 1
Голы: Кане, 13 - Шина, 90 + 4
- Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" отменен.
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