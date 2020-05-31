"Шахтер" победил "Динамо" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве на НСК "Олимпийский", где во время карантина теперь проводит свои домашние матчи "Шахтер", счет был открыт на 38-й минуте. После передачи Георгия Цитаишвили мяч головой в сетку направил Виталий Буяльский, который вывел "Динамо" вперед.
"Шахтер" отыгрался за минуту, когда отличился Марлос, которому результативный пас отдал Жуниор Мораес.
На 67-й минуте Марлос отметился во второй раз. Окончательно вопрос о победителе на 74-й минуте снял Маркос Антонио.
"Шахтер" победил "Динамо" 3: 1, набрал 62 очка и упрочил лидерство. "Динамо" с 46 пунктами опустилось на четвертое место. "Заря" и "Десна" также по 46 баллов, но опережают киевлян по дополнительным показателям.
Чемпионат Украины
24-й тур
31 мая
"Шахтер" - "Динамо" 3: 1
Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38
- Напомним, 31 мая в 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом".
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