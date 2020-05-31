"Шахтер" победил "Динамо" в чемпионате Украины

31 мая, 2020, 18:55

31 мая в 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве на НСК "Олимпийский", где во время карантина теперь проводит свои домашние матчи "Шахтер", счет был открыт на 38-й минуте. После передачи Георгия Цитаишвили мяч головой в сетку направил Виталий Буяльский, который вывел "Динамо" вперед.

"Шахтер" отыгрался за минуту, когда отличился Марлос, которому результативный пас отдал Жуниор Мораес.

На 67-й минуте Марлос отметился во второй раз. Окончательно вопрос о победителе на 74-й минуте снял Маркос Антонио.

"Шахтер" победил "Динамо" 3: 1, набрал 62 очка и упрочил лидерство. "Динамо" с 46 пунктами опустилось на четвертое место. "Заря" и "Десна" также по 46 баллов, но опережают киевлян по дополнительным показателям.

Чемпионат Украины

24-й тур

31 мая

"Шахтер" - "Динамо" 3: 1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38

Напомним, 31 мая в 24-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом".

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