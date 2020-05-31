 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАстронавты Crew Dragon сошли на борт МКС. ВИДЕО

Астронавты Crew Dragon сошли на борт МКС. ВИДЕО


фото: YouTube
Астронавты космического корабля Crew Dragon Дуглас Херли и Боб Бенкен сошли на борт Международной космической станции

Об этом сообщает NASA.

Дуглас Херли и Боб Бенкен, прибывшие на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, присоединились к экипажу орбитальной лаборатории.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать