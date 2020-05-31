Астронавты Crew Dragon сошли на борт МКС. ВИДЕО
31 мая, 2020, 20:35
Астронавты космического корабля Crew Dragon Дуглас Херли и Боб Бенкен сошли на борт Международной космической станции
Об этом сообщает NASA.
Дуглас Херли и Боб Бенкен, прибывшие на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, присоединились к экипажу орбитальной лаборатории.
- Напомним, в субботу, 30 мая 2020 года, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкен и Дугласом Герлин на борту.
- 31 мая космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
-
Читайте также
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-