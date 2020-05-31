Астронавты Crew Dragon сошли на борт МКС. ВИДЕО

31 мая, 2020, 20:35

Астронавты космического корабля Crew Dragon Дуглас Херли и Боб Бенкен сошли на борт Международной космической станции

Об этом сообщает NASA.

Дуглас Херли и Боб Бенкен, прибывшие на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, присоединились к экипажу орбитальной лаборатории.

Напомним, в субботу, 30 мая 2020 года, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкен и Дугласом Герлин на борту.

31 мая космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.

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