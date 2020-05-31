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Espreso.tvМирКосмический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. ВИДЕО

Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. ВИДЕО


фото: twitter
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигли Международной космической станции 31 мая в 17:17 по киевскому времени. На 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения со станцией астронавты протестировали систему ручного управления кораблем.

  • Напомним, в субботу, 30 мая 2020, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкен и Дугласом Герлин на борту.

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