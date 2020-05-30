Илон Маск совместно с NASA успешно запустил SpaceX Crew Dragon на орбиту Земли. ПРЯМОЙ ЭФИР
30 мая, 2020, 22:25
Как и было предварительно запланировано, ровно в 22:22 по Киеву в субботу, 30 мая 2020 года, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкен и Дугласом Герлин на борту
Об этом со ссылкой на прямую трансляцию от Национального аэрокосмической агентства США передает Еспресо.TV .
Crew Dragon с помощью многоразовой ракеты Falcon 9 должен доставить Бенкена и Херли на высоту 400-км над Землей на Международную космическую станцию.
Следует отметить, что в случае успешного запуска Соединенные Штаты откажутся от услуг российских кораблей "Союз", которые обычно проводят отправку на МКС с космодрома "Байконур" (Казахстан).
Англоязычная трансляция от NASA
Трансляция с авторскими комментариями от украинского проекта Alpha Centauri
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