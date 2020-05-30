Илон Маск совместно с NASA успешно запустил SpaceX Crew Dragon на орбиту Земли. ПРЯМОЙ ЭФИР

30 мая, 2020, 22:25

Как и было предварительно запланировано, ровно в 22:22 по Киеву в субботу, 30 мая 2020 года, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкен и Дугласом Герлин на борту