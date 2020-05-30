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Espreso.tvМирЗапуск космического корабля SpaceX снова оказался под угрозой срыва

Запуск космического корабля SpaceX снова оказался под угрозой срыва


фото: REUTERS
Запуск пилотируемого космического корабля компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon снова оказался под угрозой срыва из-за сложных погодных условий

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Компания Илона Маска SpaceX 30 мая планирует запустить на Международную космическую станцию пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Запуск запланирован на 22:22 по киевскому времени.

Запуск должен был состояться 27 мая, но его перенесли из-за погодных условий. Непогода может помешать полета и сегодня. Из-за прогнозируемых гроз NASA дает 50% вероятности проведения запуска исторической миссии.

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Чиновники NASA и SpaceX планируют оценить погодные условия, прежде чем принимать решение о возможности старта 30 мая.

Если погода снова помешает полета, следующая возможность будет 31 мая в 22:00 по Киеву. Синоптики прогнозируют хорошую погоду на это время.

Астронавты NASA, 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли, 27 мая уже находились в Crew Dragon, когда запуск отложили из-за опасений, что в корабль может попасть молния.

Запуск станет первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США. И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - к этому SpaceX доставляла на орбиту только грузы.

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