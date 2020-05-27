Вместо Байконура и "Союзов": астронавты США впервые с 2011 г. отправятся к МКС отечественным кораблем - ракетой SpaceX

27 мая, 2020, 13:03

Сегодня, 27 мая 2020 г. ракетостроительная компания SpaceX впервые за последние 10 лет отправит астронавтов NASA в космос с территории США

Ракета Falcon 9 должна стартовать из Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon будут пилотировать двое астронавтов NASA - Боб Бенкен и Даг Херли, которые дважды летали на кораблях Space Shuttle.

Пуск должен состояться в 23:33 по Киевскому времени. SpaceX будет вести онлайн-трансляцию миссии.

В NASA этот день называют великим днем для всей страны, ведь американцы возвращают себе возможность самостоятельно отправлять людей на орбиту. При этом делают это силами частной компании. С момента закрытия программы Space Shuttle США были вынуждены пользоваться сторонними услугами для своих космических миссий. NASA покупало места на российских кораблях "Союз", чтобы доставлять своих астронавтов на МКС.

Для SpaceX эта миссия под названием Demo-2 очень важна, ведь ее результаты позволят NASA сертифицировать пилотируемые полеты Crew Dragon на МКС.

В компании верят, что их корабль - одна из самых безопасных и самых продвинутых систем, когда-либо построенных человечеством. Кроме того, программа Crew Dragon даст почву для разработки миссий на Луну и Марс.

Пуск должен состояться c комплекса LC-39A вечером 27 мая по Киеву. Но в случае возникновения ЧП предусмотрены запасные полетные окна - 30 мая (22:22) и 31 мая (22:00). Предполагается, что после взлета первая ступень ракеты Falcon 9 совершит вертикальную посадку - этой уникальной технологии в SpaceX гордятся особенно сильно.

Пилотируемый модуль Crew Dragon, в свою очередь, выйдет на орбиту и приблизится к МКС. Экипаж и контроль полета проведут ряд тестов корабля. В частности - систем жизнеобеспечения, двигателей для маневров, узлов термоконтроля и другое. Корабль способен выполнять маневры автономно, но при подгонке к орбитальной станции за его маневрами будут следить астронавты. Они смогут принять аппарат под ручное управление в случае необходимости.

После завершении миссии Crew Dragon автоматически отстыкуется от МКС вместе с астронавтами и после недолгой подготовки войдет в атмосферу Земли. Капсула должна безопасно приводниться в Атлантическом океане, где ее подберет специальное судно SpaceX.

SpaceX отправит в космос легенды современной американской астронавтики: 53-летнего Дугласа Херли и 49-летнего Роберта Бенкен.

Херли дважды летал на кораблях Space Shuttle - на шаттле "Индевор" (миссия STS-127, 2009 год) и "Атлантис" (миссия STS-135, 2011). Суммарно он провел в космосе более 28 суток. Примечательно, что Херли был пилотом последней миссии в программе Space Shuttle - после полета "Атлантиса" запуски шаттлов прекратились. Теперь же он стал командиром экипажа новой пилотируемой программы. Бенкен также дважды летал в космос на "шаттлах". На его счету - две миссии на корабле "Эндевор" (STS-123 - 2008 год, STS-130 -2010). За свою космическую карьеру он провел на орбите 29 суток.

Together with @SpaceX , we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade . Tomorrow is not only a big day for our teams - it's a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU #LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2 - NASA (@NASA) May 27, 2020

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