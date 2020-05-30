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Espreso.tvМирПрототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытания. ВИДЕО

Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытания. ВИДЕО

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов компании SpaceX взорвался во время испытания двигателя в США

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Полномасштабный прототип корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных полетов, взорвался во время проведения испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика.

Прототип Starship взорвался на юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor. Взрыв произошел за две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

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Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он гораздо больше массой и размером, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, по которому в 2024 году предстоит пилотируемый полет.

Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.

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