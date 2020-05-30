Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытания. ВИДЕО

30 мая, 2020, 11:01

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов компании SpaceX взорвался во время испытания двигателя в США

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Полномасштабный прототип корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных полетов, взорвался во время проведения испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика.

Прототип Starship взорвался на юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor. Взрыв произошел за две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

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Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он гораздо больше массой и размером, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, по которому в 2024 году предстоит пилотируемый полет.

Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.

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