Поезда из Франковска пойдут на Киев и Константиновку. Остановка во Львове будет без высадки/посадки пассажиров
Ежедневно будет курсировать "Ночной экспресс" и "Интерсити", информирует Еспресо.TV со ссылкой на агентство новостей Галка .
На основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций:
устанавливается ежедневное курсирование поезда категории "Ночной экспресс" № 7/8 "Киев - Ивано-Франковск" отправлением из Киева и Ивано-Франковска с 04.06.2020;
восстанавливается курсирование поезда № 1/2 "Ивано Франковск - Константиновка" категории "Ночной экспресс" отправлением из Ивано-Франковска с 04.06.2020 через день по четным числам, из Константиновки с 05.06.2020 через день по нечетным числам;
восстанавливается ежедневное курсирование поезда категории "Интерсити" № 749/750 "Киев - Ивано-Франковск" отправлением из Киева с 04.06.2020, из Ивано-Франковска с 05.06.2020.
Следует отметить, что остановка на станции Львов - техническая, без права высадки/посадки пассажиров.
Справка
Движение указанных поездов было приостановлено в связи с введением в Украине вызванного коронавирусного пандемией карантина.
По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 23 204 случая COVID-19, за сутки - 393 новых.
- Перед этим стало известно, когда восстановится железнодорожное сообщение в западном направлении.
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