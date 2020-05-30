Поезда из Франковска пойдут на Киев и Константиновку. Остановка во Львове будет без высадки/посадки пассажиров

30 мая, 2020, 16:43

С четверга, 4 июня 2020 года, из Прикарпатья снова пойдут поезда в Киев

Ежедневно будет курсировать "Ночной экспресс" и "Интерсити", информирует Еспресо.TV со ссылкой на агентство новостей Галка .

На основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций:

устанавливается ежедневное курсирование поезда категории "Ночной экспресс" № 7/8 "Киев - Ивано-Франковск" отправлением из Киева и Ивано-Франковска с 04.06.2020;

восстанавливается курсирование поезда № 1/2 "Ивано Франковск - Константиновка" категории "Ночной экспресс" отправлением из Ивано-Франковска с 04.06.2020 через день по четным числам, из Константиновки с 05.06.2020 через день по нечетным числам;

восстанавливается ежедневное курсирование поезда категории "Интерсити" № 749/750 "Киев - Ивано-Франковск" отправлением из Киева с 04.06.2020, из Ивано-Франковска с 05.06.2020.

Следует отметить, что остановка на станции Львов - техническая, без права высадки/посадки пассажиров.

Справка

Движение указанных поездов было приостановлено в связи с введением в Украине вызванного коронавирусного пандемией карантина.

По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 23 204 случая COVID-19, за сутки - 393 новых.

Перед этим стало известно, когда восстановится железнодорожное сообщение в западном направлении.

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