Стало известно, когда восстановится железнодорожное сообщение в западном направлении
30 мая, 2020, 14:48
В Министерстве инфраструктуры заявили, что поезда начнут курсировать в западном направлении с 4 июня
Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович по результатам инспекции готовности скоростных поездов до начала работы, сообщает Мининфраструктуры в facebook.
"Скоростные поезда готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня, с 4 июня начнется движение в западном регионе", - сказал Абрамович.
- Напомним, 28 мая в Укрзализныце рассказали о новых условиях перевозок .
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