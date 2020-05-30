Стало известно, когда восстановится железнодорожное сообщение в западном направлении

30 мая, 2020, 14:48

В Министерстве инфраструктуры заявили, что поезда начнут курсировать в западном направлении с 4 июня

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович по результатам инспекции готовности скоростных поездов до начала работы, сообщает Мининфраструктуры в facebook.

"Скоростные поезда готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня, с 4 июня начнется движение в западном регионе", - сказал Абрамович.

Напомним, 28 мая в Укрзализныце рассказали о новых условиях перевозок .

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