Наместник Почаевской лавры УПЦ МП предостерег от "микрочипной вакцины, контролируемой 5G". документ

30 мая, 2020, 17:52

26 мая 2020 года 60-летний митрополит Почаевский Владимир (светское имя - Виорел Лазаревич Мороз), который является викарием Киевской митрополии УПЦ МП и наместником Почаевской лавры, выступил от имени монастыря с поддержкой заявления Синода Православной церкви Молдовы Московского патриархата 19 мая, в которой власти Молдовы обвинили в сговоре с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом

Речь идет об очередном вымысле российской пропаганды о том, что известный предприниматель и благотворитель якобы через вакцину против коронавируса "хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

Несмотря на то, что заявление Молдавского Синода высмеяли многие церковные и светские деятели как конспирологическую нелепость, митрополит Почаевский Владимир (Мороз) с братией монастыря выразил с ней полную солидарность и предостерег от использования прививок против коронавируса.

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"Обращение Синода Православной церкви Молдовы является чрезвычайно актуальным и отвечает на серьезнейшие вызовы современности, с которыми сталкивается святая православная церковь", - говорится в обращении за его подписью.

"Поддерживаем Вашу проповедническую позицию. Желаем, чтобы Вы и впредь твердо и решительно защищали христианские ценности и предупреждали православных христиан об опасностях нашего времени", - пишет митрополит УПЦ МП в официальном обращении, опубликованном на сайте Молдавской митрополии.

Напомним, что в апреле 2020 г. местные власти полностью закрывали Почаевскую лавру на карантин, а позже открыли уголовное производство за нарушение монастырем карантина.

Как свидетельствуют рассекреченные документы советских спецслужб, КГБ разрабатывал и распространял на Западе выдумки о "создании" СПИДа в американских лабораториях.

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