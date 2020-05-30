Наместник Почаевской лавры УПЦ МП предостерег от "микрочипной вакцины, контролируемой 5G". документ
Речь идет об очередном вымысле российской пропаганды о том, что известный предприниматель и благотворитель якобы через вакцину против коронавируса "хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.
Несмотря на то, что заявление Молдавского Синода высмеяли многие церковные и светские деятели как конспирологическую нелепость, митрополит Почаевский Владимир (Мороз) с братией монастыря выразил с ней полную солидарность и предостерег от использования прививок против коронавируса.
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"Обращение Синода Православной церкви Молдовы является чрезвычайно актуальным и отвечает на серьезнейшие вызовы современности, с которыми сталкивается святая православная церковь", - говорится в обращении за его подписью.
"Поддерживаем Вашу проповедническую позицию. Желаем, чтобы Вы и впредь твердо и решительно защищали христианские ценности и предупреждали православных христиан об опасностях нашего времени", - пишет митрополит УПЦ МП в официальном обращении, опубликованном на сайте Молдавской митрополии.
Напомним, что в апреле 2020 г. местные власти полностью закрывали Почаевскую лавру на карантин, а позже открыли уголовное производство за нарушение монастырем карантина.
- Как свидетельствуют рассекреченные документы советских спецслужб, КГБ разрабатывал и распространял на Западе выдумки о "создании" СПИДа в американских лабораториях.
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