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Espreso.tvОбществоНаместник Почаевской лавры УПЦ МП предостерег от "микрочипной вакцины, контролируемой 5G". документ

Наместник Почаевской лавры УПЦ МП предостерег от "микрочипной вакцины, контролируемой 5G". документ

Митрополит Почаевський Владимир
26 мая 2020 года 60-летний митрополит Почаевский Владимир (светское имя - Виорел Лазаревич Мороз), который является викарием Киевской митрополии УПЦ МП и наместником Почаевской лавры, выступил от имени монастыря с поддержкой заявления Синода Православной церкви Молдовы Московского патриархата 19 мая, в которой власти Молдовы обвинили в сговоре с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом

Речь идет об очередном вымысле российской пропаганды о том, что известный предприниматель и благотворитель якобы через вакцину против коронавируса "хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

Несмотря на то, что заявление Молдавского Синода высмеяли многие церковные и светские деятели как конспирологическую нелепость, митрополит Почаевский Владимир (Мороз) с братией монастыря выразил с ней полную солидарность и предостерег от использования прививок против коронавируса.

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"Обращение Синода Православной церкви Молдовы является чрезвычайно актуальным и отвечает на серьезнейшие вызовы современности, с которыми сталкивается святая православная церковь", - говорится в обращении за его подписью.

"Поддерживаем Вашу проповедническую позицию. Желаем, чтобы Вы и впредь твердо и решительно защищали христианские ценности и предупреждали православных христиан об опасностях нашего времени", - пишет митрополит УПЦ МП в официальном обращении, опубликованном на сайте Молдавской митрополии.

Напомним, что в апреле 2020 г. местные власти полностью закрывали Почаевскую лавру на карантин, а позже открыли уголовное производство за нарушение монастырем карантина.

 

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