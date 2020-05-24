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Espreso.tvОбществоКГБ разрабатывал и распространял на Западе выдумки о "создании" СПИДа в американских лабораториях. Рассекречен документ

КГБ разрабатывал и распространял на Западе выдумки о "создании" СПИДа в американских лабораториях. Рассекречен документ

иллюстративное
фото: ZME Science
Фейки на медицинскую тематику активно использовались Кремлем еще при Советском Союзе. В 1985 году Комитет Государственной Безопасности СССР начал в разных странах мира целую серию целенаправленных мероприятий по навязыванию общественному мнению нужной Москве точки зрения на происхождение заболеваемости ВИЧ-СПИД

Об этом говорится в рассекреченной директиве с Лубянки, направленной к коллегам в Софии (Болгарии). Этот датированный 7 сентября 1985 документ на две страницы приводит в своем авторском Telegram-канале KGB files украинский историк, архивист и журналист Эдуард Андрющенко, передает Еспресо.TV.

Целью кампании было распространение конспирологической версии о том, что вирус ВИЧ-СПИД был якобы разработан в секретной военной лаборатории в Форт-Детрик (США).

"Целью мероприятий является создание за рубежом выгодной нам мысли о том, что заболевание - результат секретных экспериментов спецслужб США и Пентагона с новым видом биологического оружия, которые вышли из-под контроля. Было бы желательно, чтобы Вы могли приобщиться к осуществлению указанных мероприятий благодаря Вашим возможностям в партийных, парламентских, общественно-политических и журналистских кругах западных стран и развивающихся стран", - говорилось в письме с пометкой" Совершенно секретно ".

В частности, следовало тиражировать мнение о "наличии" у американских военных "достаточно эффективных методов раннего выявления заболевания, его лечения на этом этапе и соответствующих лекарственных средств".

"При этом Пентагон не спешит делиться своими достижениями в этой области с гражданскими медицинскими учреждениями, так как именно на больных СПИДом, которые находятся в гражданских больницах, специалисты Пентагона изучают результаты заражения людей вирусом СПИДа", - отмечалось в одном из "темников" КГБ СССР .

 

 

 

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