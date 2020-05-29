Зеленский: Украина получит 500 млн евро транша от Евросоюза

29 мая, 2020, 14:57

Вскоре Украина получит второй транш макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 млн евро для поддержки экономики

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Твиттере.

"Благодарен ЕС и Урсуле фон дер Ляен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом € 500 млн, о чем говорили на прошлой неделе", - написал он.

Глава государства уточнил, что "поддержка от европейских друзей" нужна "для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19".

Когда именно ждать транша он не уточнил, в то же время в январе 2020 года тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что эти средства Украина получит в первом квартале этого года .