Зеленский: Украина получит 500 млн евро транша от Евросоюза
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Твиттере.
"Благодарен ЕС и Урсуле фон дер Ляен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом € 500 млн, о чем говорили на прошлой неделе", - написал он.
Глава государства уточнил, что "поддержка от европейских друзей" нужна "для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19".
Благодарен # ЕС и @vonderleyen за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом € 500 млн, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время # COVID19 .- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 29, 2020
Когда именно ждать транша он не уточнил, в то же время в январе 2020 года тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что эти средства Украина получит в первом квартале этого года .
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