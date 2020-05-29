 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский: Украина получит 500 млн евро транша от Евросоюза

Зеленский: Украина получит 500 млн евро транша от Евросоюза


фото: reuters
Вскоре Украина получит второй транш макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 млн евро для поддержки экономики

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Твиттере.

"Благодарен ЕС и Урсуле фон дер Ляен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом € 500 млн, о чем говорили на прошлой неделе", - написал он.

Глава государства уточнил, что "поддержка от европейских друзей" нужна "для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19".

Когда именно ждать транша он не уточнил, в то же время в январе 2020 года тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что эти средства Украина получит в первом квартале этого года .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать