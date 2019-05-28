Украина может получить от ЕС 500 млн евро: условия - сотрудничество с МВФ и проверки электронной декларации

28 мая, 2019, 22:11

Евросоюз предлагает Украине продолжение программы макрофинансовой помощи, которая предусматривает предоставление 500 млн евро долгосрочного дешевого займа

Об этом заявил гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон, передает "Европейская правда" .

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - сказал Даниельсон.

Представитель Еврокомиссии отметил, что выделение макрофинансовой помощи зависит, в частности, от выполнения Украиной программы МВФ, и напомнил об условиях в договоре с ЕС по макрофину, которые до сих пор не выполнены.

"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации. Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии", - подчеркнул Даниельсон.

Система проверки электронной декларации является давним требованием со стороны ЕС, которое Украина долгое время не выполняет.

Даниельсон также отметил, что ЕС не ожидает выполнения этих требований до выборов Верховной Рады, однако со стороны ЕС в этих вопросах задержки нет, дело только в готовности Украины к их выполнению.

В июне 2018 г. Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1 млрд евро. В декабре Еврокомиссия предоставил Украине первый транш в 500 млн евро в виде займа под 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 г.