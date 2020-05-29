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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об освобождении от уплаты ЕСВ предпринимателей без доходов

Зеленский подписал закон об освобождении от уплаты ЕСВ предпринимателей без доходов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса (ЕСВ) за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).

Закон позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по ЕСВ, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

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