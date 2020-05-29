Зеленский подписал закон об освобождении от уплаты ЕСВ предпринимателей без доходов

29 мая, 2020, 20:40

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса (ЕСВ) за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).

Закон позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по ЕСВ, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №2216, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей.

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