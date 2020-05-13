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Espreso.tvОбществоРада освободила ФОПы от налоговой дискриминации

Рада освободила ФОПы от налоговой дискриминации

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №2216, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей

За законопроект "О внесении изменений в закон" О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование "проголосовал 321 народный депутат.

Закон предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.

Также дополнен перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица смогут быть плательщиками ЕСВ добровольно.

Освобождены лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

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