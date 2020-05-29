В Киевском метрополитене с 1 июня вводить ограничения на вход

29 мая, 2020, 14:44

В Киевском метрополитене с понедельника, 1 июня, будут вводить ограничения на вход, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в подземке

Об этом заявила заместитель директора КП Киевский метрополитен Наталья Макогон в эфире телеканала "Украина 24", передает НВ .

С 1 июня в столичной подземке ожидают увеличение пассажиропотока. В связи с этим будут вводить ограничения на вход, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в метро.

"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - отметила Макогон.

Макогон подчеркнула, что ограничения будут вводить в случае сильного увеличения пассажиропотока, если придерживаться социальной дистанции станет трудно.

Она отметила, что во время ограничений станция метро может работать на одну или две входные двери вместо трех.

"В этом подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей", - добавила Макогон.

Напомним, 25 мая в Киеве заработало метро , после введенных карантинных ограничений на работу транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции.

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