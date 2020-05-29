Убийство "Сармата": суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов

29 мая, 2020, 22:31

Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат"

Об этом hromadske сообщил адвокат потерпевшей, жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян. По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиди, Николаю Ломаци, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову. Защита фигурантов просил для них ночной домашний арест.

"Я считаю, что такое решение суд принял преждевременно. Мы и прокурор просили продолжить меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы считаем и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены - это сокрытие, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания ", - сказал адвокат.

В то же время защитник одного из обвиняемых Михаила Сигиды Вадим Кравцов в комментарии отметил, что не считает обоснованными риски, а его подзащитный не признает своей вины и планирует это доказывать в суде.

"У нас практически все свидетели обвинения допрошены, остались свидетели защиты. Кроме того, Михаилу уже выбирали меру пресечения в виде домашнего ареста, он же его не нарушал. По поводу бежать - я очень сомневаюсь, поскольку мой подзащитный считает себя невиновным и сторона защиты также . Мы, конечно, будем доказывать это в процессе ", - отметил защитник.

Свидетель по делу и собрат убитого Виталия Олешко Антон Пшеничный возмутился таким решением суда, отметив, что один из обвиняемых угрожал потерпевшей.

"Мне совершенно непонятно, что изменилось, кроме того, что допросили часть свидетелей. А также то, что один из тех, кого сегодня отпустили под домашний арест, а именно Александр Обухов, на прошлых заседаниях угрожал Татьяне Олешко, звучали угрозы и в сторону прокуроров и суда. Но больше меня возмущает - Михаил Сигида. Это человек, который напрямую связан с Валентировим, Пономаревым. Мы об этом уже кричали давно. Но, тем не менее, его выпускают, несмотря на все те риски ", - сказал пшеничный.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.

В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.

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