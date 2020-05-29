Количество инфицированных COVID-19 в Беларуси превысило 40 тысяч

29 мая, 2020, 17:08

В Беларуси зарегистрировали 40 764 случая COVID-19

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"В Беларуси зарегистрировали 40 764 лица с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки - 906 новых случаев.

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По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 512418 тестов.

По данным ВОЗ, темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых быстрых в Европе - ежедневно фиксируется около тысячи новых случаев.

Беларусь последовательно отказывается ввести жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на утро 29 мая во мире зафиксировано 5906202 случаи коронавируса , 2579877 человек выздоровели и 362024 умерли.