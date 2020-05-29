Количество инфицированных COVID-19 в Беларуси превысило 40 тысяч
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
"В Беларуси зарегистрировали 40 764 лица с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.
Прирост за последние сутки - 906 новых случаев.
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По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.
Всего в Беларуси проведено 512418 тестов.
По данным ВОЗ, темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых быстрых в Европе - ежедневно фиксируется около тысячи новых случаев.
Беларусь последовательно отказывается ввести жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.
По состоянию на утро 29 мая во мире зафиксировано 5906202 случаи коронавируса , 2579877 человек выздоровели и 362024 умерли.
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