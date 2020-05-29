В мире зафиксировали 5,9 млн случаев коронавируса
29 мая, 2020, 11:20
По состоянию на утро 29 мая во мире зафиксировано 5 910 720 случаев коронавируса, в частности 2 579 877 человек выздоровели и 362 024 погибло
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В США сегодня 1768461 случай коронавируса, в частности 103 330 человек погибли и 193 181 выздоровели.
В Бразилии зафиксирован 438 812 случаев, на третьем месте антирейтинга заболеваемости остается Россия (379 051 случай).
В Испании и Великобритании зафиксировано 284 986 и 269 127 случаев коронавируса соответственно.
В Украине по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 22 811 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 679 - смертельные, 8934 пациента выздоровели.
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