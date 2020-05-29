В России - новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

29 мая, 2020, 11:59

За минувшие сутки в России умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом - 232 человека, всего в стране обнаружили 4374 летальных случая

По официальным данным, за минувшие сутки в РФ обнаружили 8572 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в стране заражены 387 623 человека.

По количеству инфицированных в мире Россия, по-прежнему находится на третьем месте после Бразилии и США.

Многие эксперты не сомневаются, что Россия намеренно занижает статистику по коронавирусу.