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Espreso.tvОбществоВ России - новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

В России - новый рекорд смертности от коронавируса за сутки


фото: reuters
За минувшие сутки в России умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом - 232 человека, всего в стране обнаружили 4374 летальных случая

По официальным данным, за минувшие сутки в РФ обнаружили 8572 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в стране заражены 387 623 человека.

По количеству инфицированных в мире Россия, по-прежнему находится на третьем месте после Бразилии и США.

Многие эксперты не сомневаются, что Россия намеренно занижает статистику по коронавирусу.

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