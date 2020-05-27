Руководитель Нацразведки США анонсировал новые санкции против "Северного потока-2"
27 мая, 2020, 09:25
И.о. директора Национальной разведки Ричард Гренел объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt .
Гренел проводил встречи с представителями Палаты представителей и Сената, чтобы обсудить вопрос сдерживания строительства "Северного потока-2".
"Дальнейшие санкции поддерживают обе партии. Несмотря на предвыборную кампанию, закон могут проголосовать быстро", - цитирует Гренела издание.
Какими именно могут быть новые санкции, неизвестно. Журналисты предполагают, что речь может идти о штрафах для компаний, которые будут поставлять Nord Stream 2 AG специальное оборудование для прокладки труб.
- 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.
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