Руководитель Нацразведки США анонсировал новые санкции против "Северного потока-2"

27 мая, 2020, 09:25

И.о. директора Национальной разведки Ричард Гренел объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt .

Гренел проводил встречи с представителями Палаты представителей и Сената, чтобы обсудить вопрос сдерживания строительства "Северного потока-2".

"Дальнейшие санкции поддерживают обе партии. Несмотря на предвыборную кампанию, закон могут проголосовать быстро", - цитирует Гренела издание.

Какими именно могут быть новые санкции, неизвестно. Журналисты предполагают, что речь может идти о штрафах для компаний, которые будут поставлять Nord Stream 2 AG специальное оборудование для прокладки труб.