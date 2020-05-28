"Считать в ГБР не умеют": Головань сообщил, что повестка Порошенко была вручена с нарушением сроков

28 мая, 2020, 20:25

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что повестка была вручена с нарушением сроков и в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом должна быть за 3 дня до даты явки на допрос

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Даже считать в ГБР не умеют. Ведь Уголовный процессуальный кодекс предусматривает, что повестка должна быть вручена за 3 дня до даты явки на допрос. Уголовный процессуальный кодекс четко устанавливает, что при расчете этого срока, первый день не учитывается. Поэтому, если человека вызывают на 29 мая, то повестка должна быть вручена не позднее, чем 25 мая. А мы знаем, что все эти танцы и противозаконные действия начались только вчера ", - отметил Головань.

Адвокат отметил, что в ГБР демонстративно игнорируют и нарушают закон.

Напомним, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупки. В этот день он должен был прийти на допрос.

Впоследствии, спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускают ни посетителей, ни депутатов.

26 мая спецназ ГБР начал штурм музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин. Забрали документы.

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