Минобороны получило партию украинских БТР-4Е. ВИДЕО
28 мая, 2020, 19:03
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению передало Минобороны Украины партию из 5 БТР-4Е, укомплектованных пулеметами производства киевского ГП "Маяк"
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Все бронетранспортеры изготовлены специалистами предприятия во время карантина, приняты военной приемкой и уже отбыли в воинские части", - сообщил директор ХКБМ Яков Мормиль.
Выполнение поставок харьковским предприятием происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован в конце 2019 года. Всего по контракту ХКБМ должен изготовить и передать 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.
- Первые поставки бронетехники после возобновления работ по контракту 2016 года состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передал военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е.
- Впоследствии, в марте, в ВСУ передали еще 4 бронемашины.
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