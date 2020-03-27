Украинская армия получила новые бронетранспортеры

27 марта, 2020, 23:05

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO Морозова, входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало министерству обороны 4 бронетранспортера БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года

Об этом сообщает пресс служба ГК "Укроборонпром".

"Большая часть работников предприятия переведены в режим частичной работы до конца карантина одновременно производственные подразделения, которые изготовляют БТР, выходят на работу в полном составе и продолжают обеспечивать войска надежной броней", - сказал заместитель гендиректора Концерна с бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Игорь Фоменко.

Ранее, в декабре 2019 года, ХКБМ передало военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

В общем контракт с ХКБМ предусматривает изготовление и передачу армии 45 бронетранспортеров БТР-4Е.