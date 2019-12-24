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Espreso.tvОбщество"Укроборонпром" продолжил невыполненный вовремя контракт на поставку БРТ-4е и передал 12 машин Минобороны

"Укроборонпром" продолжил невыполненный вовремя контракт на поставку БРТ-4е и передал 12 машин Минобороны

24 декабря после восстановления контракта "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова "Концерна "Укроборонпром" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром ".

12 БТР-4е приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение девяносто второй отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Спасение этого контракта стало приоритетом новых команд "Укроборонпрома" и Минобороны, но эта проблема не решилась бы без поручения главы государства, решения правительства, а также усилий Минэкономики и Министерства финансов. Для разблокировки контракта хватило сто дней, хотя нас уверяли в том, что его уже не спасти, и эти БТРы никогда не будут поставлены военным. Сегодня БТРы уже в части, ХКБМ получил за них деньги. Это пример слаженной работы многих людей, заинтересованных в восстановлении производства и выполнении гособоронзаказа", - прокомментировал передачу БТРов генеральный директор государственного концерна "Укрборонпром" Абромавичюс.

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года, хотя срок поставки БТРов прошел еще в июне текущего года.

"Восстановление действия контракта и изготовление производства стало одним из ключевых приоритетов новой команды Концерна и руководства бронетанкового дивизиона, а также - руководства Министерства обороны, с которым был начат интенсивный диалог", - объясняют в "Укроборонпроме".

Срок поставки контракта был продлен во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского после его визита на ХКБМ в ноябре этого года.

Дополнительное соглашение о продлении срока поставки контракта между ХКБМ и Министерством обороны Украины было подписано в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины, принятого 4 декабря 2019 г.

  • Напомним, срыв контракта стал резонансным событием в работе Концерна, что вызвало ряд журналистских расследований и уголовных производств. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е для нужд Вооруженных Сил Украины Государственное бюро расследований ведет уголовное производство.

  • По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен и сейчас идет конкурс на нового руководителя.

  • Госконцерн "Укроборонпром" разработал для Вооруженных сил Украины бронетранспортер-амфибию БТР-4МВ1, который имеет лучшую среди украинских броневик систему защиты

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